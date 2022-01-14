إلغاء حالة الطوارئ في عدة مناطق بكازاخستان

ألغى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اليوم حالة الطوارئ في أربع مناطق جديدة من البلاد بعد أن تم فرضها في الخامس من الشهر الجاري على خلفية أعمال عنف وشغب.

ووفقاً لوكالة (تاس) قال المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخية أن الرئيس توكاييف ألغى بموجب أربعة مراسيم أصدرها اليوم حالة الطوارئ داخل مدينة شيمكنت وفى مقاطعات شرق كازاخستان وكاراغاندا وتركستان.

وكان الرئيس توكاييف ألغى أمس حالة الطوارئ في مقاطعات شمال كازاخستان وبافلودار وغرب كازاخستان لتبقى بذلك حالة الطوارئ سارية في 10 مناطق من أصل 17 منطقة في البلاد.

وشهدت كازاخستان مؤخراً أعمال عنف وشغب راح ضحيتها عشرات الأشخاص من المدنيين ورجال الأمن وكلفت البلاد خسائر بمئات ملايين الدولارات بينما أكد الرئيس توكاييف أن قوات الأمن واجهت مجرمين وقتلة بينهم أجانب مسلحون ومدربون.