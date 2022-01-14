الوثبة ينفرد بصدارة الدوري الكروي الممتاز

شهدت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بكرة القدم والتي أقيمت ظهر اليوم إثارة كبيرة ومفاجآت غير متوقعة، كما كانت الدقائق الأخيرة كلمة السر التي حسمت الكثير من النتائج.

فعلى على ملعب الأسد في اللاذقية انفرد الوثبة بصدارة الترتيب بفوزه على مضيفه حطين بهدفين نظيفين سجلهما سعد أحمد وصبحي شوفان.

وفي ملعب الجلاء في دمشق فرض حرجلة التعادل على ضيفه تشرين “حامل اللقب “بهدفين لكل منهما، سجل هدفي حرجلة محمد حمدكو ومحمد شريفة، فيما سجل هدف تشرين الأول حسن أبو زينب قبل أن يسجل مصطفى بيلونة هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

واستمر الجيش في نتائجه الإيجابية بعودته من ملعب حماة البلدي بالنقاط الثلاث بتغلبه على مضيفه الطليعة بهدف وحيد سجل في الدقيقة الأخيرة عبر ميلاد حمد.

ودشن جبلة عودته لملعب البعث بعد صيانته بأفضل طريقة عندما تغلب على ضيفه الإتحاد بهدفين لواحد ، سجل هدفي جبلة عبد الإله حفيان وأحمد حديد فيما جاء هدف الاتحاد عبر فواز بوادقجي.

ولم يستغل الكرامة عاملي الأرض والجمهور ليفقد نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه الفتوة بهدف لكل منهما، تقدم الفتوة بهدف محمد زينو قبل أن يعدل عماد الحموي النتيجة للكرامة.

وضمن صراع الهبوط حقق الشرطة فوزا هاما على مضيفه عفرين بهدفين دون رد سجلهما يوسف عرفة ومعن الحسن، علما أن الجولة كانت قد افتتحت أمس بفوز الوحدة على ضيفه النواعير بهدف جاء في الوقت بدل الضائع عبر أيمن عكيل.

نتائج الجولة غيرت بعض ملامح الترتيب العام الذي بات كالآتي: 1- الوثبة 23 نقطة 2- تشرين 21 نقطة(مباراة أقل) 3- الجيش 18 نقطة 4- الوحدة 17 نقطة 5- جبلة 15 نقطة 6- الكرامة 14 نقطة 7- حرجلة 13 نقطة 8- الاتحاد 13 نقطة 9- الفتوة 13 نقطة 10- الطليعة 10 نقاط 11- الشرطة 9نقاط 12- حطين 7 نقاط 13- النواعير 6 نقاط 14 – عفرين (نقطتان).

” البعث”