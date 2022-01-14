تأهيل وترميم أقسام في المشفى الوطني بدرعا

درعا- دعاء الرفاعي

بدأت الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني بإعادة ترميم وتأهيل أقسام جديدة، منها قسما الجراحة العصبية والجراحة العينية، وذلك ليستطيع تلبية حاجة المواطنين من الخدمات الصحية المقدمة لهم، وقد رافق ذلك رفده بكادر طبي مختص ومؤهل.

وعن الخدمات والتجهيزات الجديدة، أوضح مدير الهيئة العامة للمشفى الدكتور بسام الحريري أنه تمّ تأمين الكثير من الأجهزة الحديثة والأدوات الطبية والمستلزمات الضرورية لصيانة المشفى ليصبح حالياً مجهزاً بأجهزة حديثة، مبيّناً أنه تمّ ترميم عدة أقسام، منها قسم الكلية الصناعية الذي دمر بشكل كامل، وقسم المخبر الرئيسي، وقسما الجراحة البولية التنظيرية والأذنية.

وأوضح مدير المشفى أن عدد المراجعين وصل إلى 500 مراجع يومياً، كون المشفى الوطني يعدّ الوحيد ضمن المدينة، عدا المشافي الخاصة التي تتقاضى أجوراً باهظة لقاء تقديم الخدمات الصحية، لافتاً إلى قسمين جديدين سيتمّ افتتاحهما قريباً في غضون شهر بانتظار وصول 28 سريراً مع مستلزماتها الكاملة عبر الاستجرار المركزي بكلفة تقارب 348 مليون ليرة.

يُشار إلى أن مشفى درعا الوطني في ظل جائحة كورونا أحدث قسم عزل مؤلفاً من 24 سريراً عادياً، و4 أسرّة عناية، وقسم عزل احتياطي يضم 16 سريراً، إضافة إلى تعزيز حماية العاملين من خلال توزيع ألبسة ووسائل حماية ووقاية للكادر الطبي، وتخصيص منافس وأجهزة أكسجة واستجرار إضافي للأوكسجين من محطات الخدمة.