تشيلسي في ضيافة السيتي وديربي لندني أبرز المواجهات الأوروبية

يفتتح اليوم أسبوع جديد من الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، والذي سيشهد العديد من المباريات القويّة أبرزها في انكلترا، حيث ينتظر محبو الدوري الإنكليزي الممتاز مباراتين من المستوى الرفيع لحساب الجولة الثانية والعشرين. فتجمع الأولى بين تشيلسي ومانشستر سيتي، ويتمتع الفريق السماوي بأداء وتناغم كبير يصعب مقاربته، حيث خسر المان سيتي في مباراتين فقط منذ بداية الموسم الحالي وتعادل في مباراتين أيضاً، بينما فاز في 17 مباراة، وبالتالي تميل الكفة لمصلحته، وهو يطمح لتحقيق الفوز ليعزز من صدارته بالدوري ويجعل مهمة اللحاق به مستحيلة، خاصة وأن لديه أفضلية الأرض والجمهور.

وفي المقابل، يتواجد البلوز بالوصافة، رغم أن الفريق يعيش فترة غير مستقرة بالدوري خلال الفترة الحالية، ولكنه يسعى لتحقيق الفوز على كتيبة غوارديولا من أجل تقليص الفارق معه.

وفي المباراة الثانية يتنافس أرسنال وتوتنهام في ديربي لندني خالص، ويعتبر الغانرز الأكثر فوزاً بالديربي بواقع 77 انتصاراً مقابل 58 انتصاراً لتوتنهام و49 تعادلاً، ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة حصدها من 20 مباراة، حيث فاز بـ11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات، كما يسعى للحفاظ على مركزه المؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، في حين يحتلّ توتنهام المركز السادس في الموسم الحالي برصيد 33 نقطة حصدها من 18 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.

في إيطاليا، تشهد الجولة الثانية والعشرون من الكالتشيو مباراة قوية تجمع إنتر ومضيفه أتلانتا، ويخوض الإنتر اللقاء منتشياً بفوزه على اليوفي في كأس السوبر الإيطالي بهدفين لهدف، وهو متصدّر أيضاً لترتيب قائمة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يحتلّ فريق أتالانتا المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

إسبانياً، تمتدّ الجولة الثانية والعشرون من الليغا على مدى الأسبوع نظراً لتأجيل عدة مباريات بسبب كورونا وانشغال برشلونة والريال وأتلتيكو مدريد واتلتيك بيلباو بمباريات كأس السوبر، ما دفع الاتحاد الإسباني لتوزيع المباريات حتى تتاح لجميع اللاعبين الراحة بشكل عادل.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة 22)

مباريات اليوم: برايتون- كريستال بالاس 10 مساءً.

مباريات الغد: مانشستر سيتي– تشيلسي 2.30 عصراً، بيرنلي- ليستر سيتي، نيوكاسل– واتفورد، نوريتش سيتي– إيفرتون، ولفرهامبتون– ساوثامبتون 5 مساءً، أستون فيلا- مانشستر يونايتد 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: ليفربول– برينتفورد، وست هام- ليدز يونايتد 4 عصراً، توتنهام– أرسنال 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 22)

مباريات الغد: سامبدوريا– تورينو 4 عصراً، ساليرنيتانا– لاتسيو 7 مساءً، يوفنتوس- أودينيزي 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: ساسوولو– هيلاس 1.30 ظهراً، فينيتسيا– إمبولي 4 عصراً، روما– كالياري 7 مساءً، أتلانتا– إنتر 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: بولونيا– نابولي، ميلان– سبيزيا 7.30 مساءً، فيورنتينا– جنوى 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 21)

مباريات الأحد: إلتشي– فياريال 3 عصراً.

مباريات الثلاثاء: ريال بيتيس- ديبورتيفو ألافيس 9 مساءً، قادش– إسبانيول 10.30 مساءً.

مباريات الأربعاء: سيلتا فيغو– أوساسونا 8 مساءً، فالنسيا– إشبيلية 10.30 مساءً.

مباريات الخميس: خيتافي– غرناطة 8 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– تواجه مانشستر سيتي وتشيلسي 168 مرة في مختلف المسابقات، فاز تشيلسي في 70 مباراة وفاز مان سيتي في 58 مواجهة، وتعادلا في 40 لقاء.

– آخر 10 مواجهات بين البلوز والسيتيزنز انتهت جميعها بالفوز، باستثناء التعادل السلبي في نهائي كأس رابطة المحترفين في شباط من عام 2019، والذي حسمه السيتي بركلات الترجيح.

– خسر أرسنال فقط في اثنتين من مبارياته الـ35 الماضية في الدوري ضد توتنهام، حيث حقق الفوز في 19 مرة والتعادل في 14 وخسر 3-2 في ملعب الإمارات في تشرين الثاني عام 2010 و3-1 في ملعب هايبري في أيار من عام 1993.

– سجل هاري كين 11 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد أرسنال حيث لم يتفوق عليه سوى واين روني، الذي سجل 12 هدفاً.

– التقى إنتر وأتلانتا في 119 مباراة فاز خلالها الإنتر في 63 لقاء، بينما انتصر منافسه في 24 مباراة، وشهدت 32 مباراة نتيجة التعادل، وسجل فيها لاعبو الإنتر 211 هدفاً في مرمى أتلانتا، بينما استقبلت شباكهم 113 هدفاً.

– منذ عام 2010 فاز يوفنتوس 15 مرة على أودينيزي وخسر مرتين وتعادل معه في ثلاث مناسبات.