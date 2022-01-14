فيديو “بيبي شارك” يحقق 10 مليارات مشاهدة

أصبح فيديو أغنية “بيبي شارك” الشهير، أول فيديو يحصد أكثر من 10 مليارات مشاهدة في تاريخ موقع “يوتيوب”، وفقاً لما ذكرته الشركة المنتجة للأغنية.

وقالت شركة “بينك فونغ”إن الفيديو حقق العلامة الفارقة، مضيفة أنه أول فيديو في العالم يتجاوز 10 مليارات مشاهدة، كما اتسع الفارق بين الفيديو وبين الفيديو التالي له، وهو فيديو أغنية “ديسباسيتو” الذي حصل على 7.7 مليار مشاهدة.

وقد صدرت الأغنية في حزيران العام 2016 كجزء من سلسلة أغاني الأطفال لشركة “بينك فونغ”، وتحولت الأغنية إلى ظاهرة عالمية بسبب ألحانها وكلماتها الجذابة.

وسجل فيديو الأغنية رقماً قياسياً جديداً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية باعتباره الفيديو الأكثر مشاهدة على “يوتيوب” عندما حصد 7 مليارات مشاهدة في تشرين الثاني 2020، وظل الفيديو منذ ذلك الحين على رأس القائمة لمدة 15 شهراً متتالياً، كما احتلت الأغنية المرتبة 32 على قائمة “بيلبورد هوت 100″، والمرتبة 6 على القائمة الرسمية البريطانية في العام 2019.

وقالت الشركة إن 10 مليارات مشاهدة هو رقم هائل يتجاوز عدد سكان العالم البالغ 7.8 مليار الذي أعلنه صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأضافت أن هذا الرقم يعني أن جميع الأشخاص الذين يعيشون على كوكب الأرض قد شاهدوا الفيديو لمرة واحدة على الأقل.