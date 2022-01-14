فيرشينين وبيدرسون يبحثان هاتفياً الوضع في سورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون الوضع في سورية وسبل حل الأزمة فيها سياسياً من خلال السوريين وحدهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة تاس إن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي أمس بشكل مفصل وجهات النظر حول موضوع دفع العملية السياسية للتسوية في سورية والتي ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.