وزيرا خارجية إيران والصين يبحثان خطة التعاون الشاملة

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخطة التعاون الشاملة بين البلدين.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية قال عبد اللهيان لدى وصوله مطار ووشي صباح اليوم إن “الهدف من الزيارة مناقشة العلاقات السياسية الثنائية مع المسؤولين الصينيين فضلاً عن تنفيذ الاتفاقيات بين إيران والصين بشأن التعاون الاقتصادي”.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها عبد اللهيان للصين منذ توليه منصب وزير الخارجية الإيراني.

وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا في أيلول الماضي على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.