3.36 مليون دولار قيمة صفحة مصورة لـ سبايدرمان

بيعت صفحة واحدة من عمل فني لكتاب مصور “كوميكس” للرجل العنكبوت أو سبايدرمان لعام 1984 في مزاد بمبلغ قياسي بلغ 3.36 مليون دولار.

يعرض عمل مايك زيك الفني للصفحة 25 من رواية “سيكرت وورز رقم 8” من مطبوعات مارفل كوميكس الظهور الأول لبدلة سبايدرمان السوداء، ستؤدي بدلة السمبيوت أو الكائن المتكافل في النهاية إلى ظهور شخصية فينوم.

المزايدة القياسية، التي بدأت بمبلغ 330 ألف دولار وتجاوزت 3 ملايين دولار، جاءت في اليوم الأول من حدث لدار “هيرتاج” للمزادات خاص بقصص الكوميكس المصورة يستمر أربعة أيام في دالاس.

كان الرقم القياسي السابق لصفحة داخلية لكتاب فكاهي أمريكي 657.250 دولاراً أمريكياً لعمل فني من إصدار عام 1974 من سلسلة “ذا إنكريبدال هالك” والذي شهد أيضاً تشويقاً للظهور الأول شخصية وولفرين.

وتم بيع واحدة من النسخ القليلة الباقية من أول ظهور لسوبرمان، أكشن كوميكس رقم 1، بمبلغ 3.18 مليون دولار، مما يجعلها من بين أغلى الكتب التي تم بيعها بالمزاد على الإطلاق.

ولم يتم تحديد هوية أي من البائعين أو المشترين.