المواطنون يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية صالحية حرب بريف القامشلي

منع أهالي قرية صالحية حرب بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي من دخول القرية وطردوه من المنطقة.

وذكرت مصادر صحفية بالحسكة أن “رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول المرور عبر قرية صالحية حرب في منطقة القامشلي فقام أهلي القرية وبمساندة عناصر حاجز للجيش بمنعه وأجبروه على مغادرة المنطقة”.

وفي الثامن من الشهر الجاري قام حاجز للجيش بطرد رتل من 4 آليات عسكرية لقوات الاحتلال الامريكي حاول دخول قرية قبور الغراجنة شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي