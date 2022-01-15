باربي تدخل عالم “ميتافيرس”

يُشكّل التعاون بين دار “بالمان” ودمية باربي أول حدث بارز يشهده عالم الموضة في 2022، وقد أثمر هذا التعاون عن مجموعة من الأزياء والإكسسوارات بالإضافة إلى 3 رموز غير قابلة الاستبدال حملت اسم باربي x بالمان NFT سوف يتمّ عرضها للبيع بمزاد علنيّ قريباً.

“صباح الخير أيتها الشمس. جيش بالمان وباربي ينضمّ إليّ لنتمنى لكم قضاء يوم سعيد والاستمتاع بمجموعتنا الجديدة التي تمّ إطلاقها الآن”.. هذه هي الرسالة التي وجّهها أوليفييه روستينغ، المدير الإبداعي لدار بالمان إلى متابعيه على موقع إنستغرام معلناً عن إطلاق المجموعة الجديدة من التصاميم التي تتعاون فيها الدار مع شركة Mattel المصنّعة لدمية باربي الشهيرة.

ليست هذه المرة الأولى التي تجذب فيها دمية باربي اهتمام مصمّمي الأزياء ليقدّموا تصاميم مستوحاة من أسلوبها في الأناقة، ولكنها المرة الأولى التي تدخل فيها هذه الدمية عالم “ميتافيرس” الافتراضي، وقد حدثت هذه الخطوة بالتعاون مع دار بالمان من خلال إطلاق رموز غير قابلة للاستبدال أو NFT لشخصيتي باربي وكن سيتم بيعها بمزاد علني إلكتروني.

اللون الوردي، المفضّل لدى دمية باربي، خيّم على معظم أزياء وإكسسوارات هذه المجموعة التي تضمّنت: معاطف، وأثواب، وقمصان، وكنزات، وسترات شتويّة، وبدلات كما حضرت تصاميم تزيّنت بطبعة الخطوط البحريّة وزخرفة المتاهة المعتمدة دائماً في مجموعات بالمان.

وتتضمّن هذه المجموعة تصاميم للنساء والرجال، وقد أراد أوليفييه روستينغ من خلالها التشديد على أهميّة عنصريّ الاندماج والتمكين جاعلاً من عالم باربي مفتوحاً أمام الجميع. وقال في هذا المجال عبر صفحته على موقع “إنستغرام”: “أحببت كثيراً هذا التعاون الذي سمح لدار بالمان ودمية باربي وضع حدّ للأفكار النمطيّة والانتقال إلى عالم حيث الحريّة هي كلمة الحقّ… أنا فخور بهذا التعاون الذي يسمح لنا ببناء عالم لا يتمّ فيه تعريف كل منّا من خلال جنسه، أو لونه، أو رموز أخرى لم تعد تحظى بأهميّة في حياتنا اليوم”.