بيونغ يانغ تختبر النظام الصاروخي المحمول عبر السكك الحديدية

أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخين تكتيكيين موجهين في إطار تدريبات لاختبار النظام الصاروخي المحمول عبر السكك الحديدية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن التدريبات تهدف إلى اختبار كفاءة فوج الصواريخ المحمولة بالسكك الحديدية والتحقق من وضع التأهب لمقاتلي الفوج وتعزيز قدرتهم على تنفيذ مهمة إطلاق قوة نارية مشيرة إلى أن التدريبات تمت تحت إشراف ضباط قياديين بالجيش الشعبي الكوري الديمقراطي ومسؤولين كبار في أكاديمية علوم الدفاع.

وأوضحت الوكالة أن عملية الإطلاق الصاروخية التي جرت أمس أظهرت قدرة عالية على المناورة ونسبة نجاح مرتفعة لافتة إلى وجود نقاشات حول إقامة نظام تشغيل صاروخي بالسكك الحديدية في كل أنحاء كوريا الديمقراطية.