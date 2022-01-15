دراسة حديثة .. 20 ألف هكتار أراض زراعية مرخصة عضوياً في سورية

دمشق – بشار محي الدين المحمد

بعد تكثيف الإنتاج الزراعي التقليدي كثرت حالات استنزاف الموارد الطبيعية ورفع مستويات التلوث إلى حدود غير مقبولة، إضافة للمشكلات المتعلقة بمدى سلامة المنتجات الزراعية وغناها بالعناصر الغذائية، ما حدا لاستمرار أبحاث اقتصاديات الزراعة العضوية، وقد أجرى الدكتور سائر برهوم، كلية الزراعة، جامعة دمشق، مؤخراً، دراسة حالة لزراعة الزيتون العضوي في المنطقة الغربية من محافظة حمص عبر الاعتماد على بيانات ثانوية وأولية شملت سبع قرى، وانتقاء 15% من مزارعي الزيتون العضوي الموزعين على القرى والبالغ عددهم 900 مزارعاً بشكل عشوائي.

وبيّن الدكتور في حديث لـ “البعث” أن نتائج دراسته أظهرت أن إجمالي التكاليف الإنتاجية لدونم الزيتون العضوي بلغ 42128 ليرة، كذلك أظهرت مؤشرات الدخل المزارعي أن الاستثمار في إنتاج الزيتون العضوي من المشروعات الاقتصادية حيث بلغ الدخل الصافي 15088 ليرة للدونم، وبلغت نسبة الأرباح الصافية المحققة 36%، وأثبتت النتائج أن أقل إنتاجية يمكن تحقيقها هي 109,71 كغ للدونم، وأن سعر الكيلو الغرام الواحد من الزيتون العضوي يمكن أن ينخفض إلى 282,74 ليرة، وخلال الدراسة تم احتساب أن أجار الدونم المزروع بالزيتون العضوي يشكل 15% من قيمة الناتج الإجمالي لوحدة المساحة، وتم احتساب النفقات النثرية من خلال خصم 5% من مجموع تكاليف العمليات الزراعية ومستلزمات ومواد الإنتاج. أما بالنسبة إلى فائدة رأس المال، فشكلت 9,5% من قيمة مستلزمات ومواد الإنتاج، وبلغ إجمالي التكاليف المباشرة للدونم من الزيتون المزروع عضوياً في المنطقة المدروسة 30431 ليرة، منها 27233 ليرة تكاليف للعمليات الزراعية من التسميد العضوي، والحراثة، والتعشيب، والتقليم، والجني، والتحميل والتنزيل ونقل الثمار إلى الأسواق ، و3198 ليرة تكاليف لمستلزمات ومواد الإنتاج.

وتابع برهوم: ينتشر في سورية وخاصة في الريف الغربي من محافظة حمص الزيتون العضوي الذي يفتقر إلى الشهادات المصدقة والذي لا يدخل ضمن دائرة إنتاجه أي من المواد الكيميائية متفوقاً على أكثر المعايير صرامة، حيث تحتوي ثمار الزيتون العضوية على نسبة أعلى من الزيت الرطب، ونسبة مرتفعة من البوتاسيوم والفوسفور والأزوت بالمقارنة مع نظرائه من الزيوت التقليدية.

وأشار برهوم إلى أن الأزمة حالت دون تحقيق مشروع التعزيز المؤسساتي للزراعة العضوية لأهدافه المرحلية الاستراتيجية والتطبيق الفعلي لقانون الإنتاج العضوي، كما انخفض عدد المدارس الحقلية العضوية، وتشير أحدث البيانات إلى وجود حوالي 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المرخصة عضوياً في سورية ويحتل الزيتون العضوي مكانة مرموقة بالنسبة إلى الزراعات العضوية السورية.