مجلس ” حلب ” يطالب بالإسراع لفرز النفايات الورقية

حلب – معن الغادري

تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالاستفادة من النفايات الورقية، وإعادة استخدامها ، طلب مجلس محافظة حلب من مديري المؤسسات الحكومية ، الاسراع بالاجراءات لفرز النفايات الورقية الناجمة عن العمل الإداري، والتنسيق مع الوحدات الإدارية ومجلس المدينة، لفرز النفايات وترحيلها والاستفادة منها في عملية إعادة التدوير ، من خلال معامل الورق ووفق برنامج زمني ، نظراً لأهميتها في توفير القطع الأجنبي، و كونها تشكل ايراداً هاماً للخزينة العامة.

وخلال اجتماع موسع للمجلس تم مناقشة موضوع النقل الجماعي للعاملين في الدولة، واعداد البيانات اللازمة عن عدد العاملين في كل مؤسسة وخطوط السير في المدينة والريف، بهدف تأمين نقل العاملين في المؤسسات الحكومية، من خلال وسائل النقل العامة، أو من خلال التعاقد مع وسائل نقل خاصة.

وطلب نائب رئيس المكتب التنفيذي أحمد الياسين تحضير اللوائح والبيانات المطلوبة خلال الأسبوع القادم بالتنسيق مع شركة النقل الداخلي و مديرية النقل، لتحديد الاحتيتجات من وسائل النقل العامة والخاصة ، وخطوط السير لتخفيف عبء أجور النقل عن العاملين في الدولة . وتمت مناقشة موضوع نقل مكاتب السيارات من أحياء المدينة إلى حي الراموسة وتأمين الخدمات المطلوبة للموقع، إضافة إلى متابعة انجاز المخططات التفصيلية في الوحدات الإدارية ، ومدينة حلب، إلى جانب معالجة ظاهرة المكبات العشوائية، من خلال التعاون بين الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية .