وفاة المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس

توفي المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس الخميس عن 75 عاماً، على ما أعلن شقيقه جان كلود، وكذلك زوجة الراحل وابنته.

وفارق بينيكس الحياة في منزله الباريسي بعد صراع طويل مع المرض ومسيرة اكتسب خلالها شهرته بفضل فيلميه “ديفا” عام 1981 و”2°37 لو ماتان” عام 1986.

ورشّح “2°37 لو ماتان” لتسع جوائز سيزار الخاصة بالسينما الفرنسية، وكذلك لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، واكتشف فيه الجمهور الممثلة الفرنسية بياتريس دال التي أدت فيه دور بيتّي.

إلا أن الأفلام التي تلته لم تحقق نجاحاً ومنها “روزلين إيه ليه ليون”، وفي عام 2001 عاد بعد غياب تسع سنوات بفيلمه “مورتيل ترانسفير” الذي فشل تجارياً ونقدياً، ورتّب على المخرج ديوناً كبيرة.

وكان هذا العمل آخر أفلامه الروائية الطويلة، وانكب بعده على الأفلام الوثائقية للشاشة الصغيرة من خلال شركته للإنتاج “كارغو فيلم”، وترأس بينيكس عام 2016 لجنة التحكيم في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان طوكيو السينمائي.