الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية لأبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين

وجه السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة برفع الإعانة الدراسية الخارجية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقاً للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم أربع سنوات ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء وفي كافة المراحل الدراسية.

وأوضحت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني اليوم أنه يستفيد من التوجيه جميع أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين من طلاب المراحل الانتقالية والمعاهد والجامعات والدراسات العليا الذين يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء.