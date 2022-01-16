خطوات واثقة لقسم البراعم الكروية بحثا عن المواهب

مديرة قسم البراعم باتحاد كرة القدم رهف كروم أوضحت ل”البعث” أن هدف القسم في الاتحاد تعليم الأطفال واليافعين لعبة كرة القدم على أسس علمية ومنهجية كتلك المعتمدة في أقوى الاكاديميات العالمية، ليتم توزيع هؤلاء على مختلف الأندية السورية شريطة أن يكون المتدربين يملكون عدداً من المقومات الجسدية والرياضية.

وأشارت كروم إلى أن القسم يولي أهمية كبيرة للأكاديميات حيث تقام لهم بطولات على مدار العام من أجل الاستمرار بالتدريب والبحث دائما عن المواهب الكروية، وحاليا تقام في طرطوس بطولة أكاديميات شتوية تتنظمها أكاديمية الصفا بإشراف اتحاد كرة القدم” قسم البراعم” وتضم البطولة ثلاث فئات، الفئة الأولى مواليد (٢٠٠٨ – ٢٠٠٩) يشارك فيها ٦ فرق، والفئة الثانية مواليد(٢٠١٠ – ٢٠١١) يشارك فيها ٨ فرق، والفئة الثالثة مواليد ( ٢٠١٢ – ٢٠١٣ ) ويشارك فيها ٦ فرق أيضا.

وكشفت كروم أنه يتم حاليا التحضير لإقامة مسابقة كأس الجمهورية للبراعم، وهي المسابقة الأولى من نوعها لهذه الفئة بتاريخ كرة القدم السورية، ومن المتوقع أن يشارك فيها ما لا يقل عن ٣٠ فريقا، وما لا يقل عن ٦٥٠ طفل

يمثلون أغلب الأندية من المحافظات، وهذه خطوة جيدة لهذه الفئة من اللاعبين.

ولفتت كروم إلى أن الاتحاد الآسيوي خلال العام الماضي منح قسم البراعم باتحاد الكرة الميثاق البرونزي لتميزه في إنجاز ٢٠ معيارا بمختلف المجالات والمواضيع الخاصة بتطوير البراعم، وهو يحدث لأول مرة بتاريخ الكرة السورية، وهذا سيتيح الفرصة لقسم البراعم بالاتحاد للتطور بشكل أكبر في تنظيم الفعاليات والبطولات الخاصة بالبراعم وإقامة الدورات وتأهيل الكوادر العاملة في فئة البراعم.

عماد درويش