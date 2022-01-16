لليوم الخامس على التوالي تسويات الرقة مستمرة رغم ممارسات مليشيا قسد

الرقة- حمود العجاج:

استمر توافد المواطنين الراغبين بتسوية أوضاعهم إلى مركز التسوية في مدينة السبخة لليوم الخامس على التوالي في ريف الرقة الشرقي المحرر بعد تلكؤ وصول الناس من الريف المحرر نتيجة الإجراءات التي استخدمتها ميليشيا قسد الإنفصالية بعد أن نصبت الحواجز وأغلقت المنافذ المؤدية إلى مركز التسوية وملاحقة المغادرين منهم.

محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة أكد أن الحكومة قدمت كل التسهيلات والإجراءات على الصعيدين الإداري والأمني للراغبين بإجراء التسوية في مقر اللجنة في بلدة السبخة بريف الرقة المحرر من الإرهاب، لافتا أن ميليشيا قسد التابعة للاحتلال الأمريكي وضعت الكثير من العراقيل أمام الراغبين بالتسوية وبذلك انخفض عدد المتقدمين للتسوية في اليوم الثاني بشكل كبير نتيجة المعوقات والقيود التي فرضتها على الراغبين بالتسوية من خلال منع وصولهم إلى مقر اللجنة في مدينة السبخة .

في الأثناء، أعرب عدد من المواطنين الذين تم تسوية أوضاعهم من أبناء محافظة الرقة عن ارتياحهم لإجراءات التسوية التي مكنتهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأكد أحد احد الأطباء الذين اجروا عمليه التسوية اليوم الأحد 16/1 في مدينة السبخة أن ميليشيا قسد اعتقلته يوم السبت لمدة خمس ساعات ومنعته من الوصول إلى مدينة السبخة لكنه في اليوم التالي تمكن من الوصول إلى مركز التسوية عندما غادر بإحدى السيارات المتجهة إلى دمشق ونزل على الطريق في البادية ثم أكمل بسيارة أخرى عبر طريق البادية الذي يربط ريف الرقة الشرقي المحرر بالمحافظات الأخرى.

ويخشى أي من المنضمين إلى التسوية من التصريح لوسائل الإعلام باسمه أو عمله أو حتى ظهور ملامح شخصيته خشية ماينتظرهم من الميلشيا الإنفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي ومن المتواطئين معهم.