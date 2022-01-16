محاولة جديدة لكرة تل براك لبلوغ دوري الأولى

الحسكة – عبد العظيم العبد الله

يسعى فريق تل براك لكرة القدم لمواصلة نتائجه الإيجابية على طريق بحثه عن التأهل إلى دوري الدرجة الأولى، حيث تمكن الفريق من حسم صدارة مجموعته على مستوى محافظة الحسكة لأندية الدرجة الثانية، بعد منافسة قوية مع الأندية الأخرى.

رئيس اللجنة الفنية لكرة الحسكة أحمد الصالح أوضح ل” البعث” أن دوري أندية الدرجة الثانية على مستوى المحافظة أقيم على مرحلتين (ذهاب و إياب) بمشاركة أربع أندية وهي: الخابور، تل براك، عمال الجبسة، رأس العين الذي تغيّب عن المباريات لاحقا، فهبط إلى الدرجة الأدنى حسب الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن المباريات أقيمت على ملاعب تشرين بالحسكة وسط منافسة قوية، لم يحسمها نادي تل براك إلا في المرحلة الأخيرة وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، فكان بطل المجموعة وتأهل للمرحلة القادمة.

وأشار الصالح إلى أن المرحلة المقبلة لفريق تل براك هي الأهم كون أبطال المجموعات عن محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب سيلعبون من مرحلة واحدة وعلى ملعب محايد في قادم الأيام، وصاحب المركز الأول سيتأهل مباشر إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، مبينا ان اللجنتين الفنية والتنفيذية يعملان لتقديم كل الدعم والمساندة لممثل محافظة الحسكة بوجود طموح كبير من نادي تل براك لتحقيق آمال جماهيره في التأهل والصعود.