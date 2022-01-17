إدارة جديدة لنادي حطين على أمل التدارك

اللاذقية – خالد جطل

علمت “البعث” من مصادر خاصة أن اللجنة التنفيذية في اللاذقية رفعت مقترحاً إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام للموافقة على تشكيل إدارة جديدة لنادي حطين وإنهاء عمل اللجنة المؤقتة لتسيير الأمور مع توجيه الشكر لها على عملها بالفترة السابقة، حيث من المنتظر أن تضم الإدارة الجديدة أحمد السيد رئيساً وكلاً من الدكتور سليم دكر، وعمار زيدان، وبسام إسكندر، وصبحي بطال، وبشار حسن، وعارف حمادة، أعضاء.

وكانت اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد أبو الريف قد تصدت قبل أشهر للمهمة كي لا يقع النادي في فراغ إداري يسير به نحو المجهول بعد استقالة الإدارة السابقة، مع معاناته من ضائقة مالية انعكست سلباً على فريق الرجال بكرة القدم والذي تعرض لعدة إخفاقات متتالية جعلته يتراجع في سلم ترتيب فرق الدوري الممتاز ليحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، وتنتظره غداً مباراة مهمة في حماة تجمعه مع النواعير يسعى من خلالها للتعويض وحصد النقاط المضاعفة إذ يحتل النواعير المركز الثالث عشر خلف حطين برصيد 6 نقاط والفائز منهما سيعزز من فرصه للابتعاد عن القاع قبل توقف الدوري الذي سيكون فرصة لإعادة تقييم الفريق والتعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم الصفوف في مرحلة الإياب.