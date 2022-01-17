جولة اطلاعية لمحافظ اللاذقية قوامها “توجيه وطلب وتأكيد” ليس أكثر..!

اللاذقية – مروان حويجة

استهلّ محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال جولته التفقدية إلى منطقة جبلة بالاطلاع على واقع حركة النقل في كراج مدينة جبلة، بالتزامن مع توجّه الطلبة إلى امتحاناتهم الجامعية ومتابعة الإجراءات المتخذة لتأمين الركاب في الكراج إلى مقاصدهم ولاسيما طلاب الجامعة. واستمع المحافظ من المواطنين في الكراج عن ملاحظاتهم ومطالبهم ومقترحاتهم، واستوضح من مديري المنطقة وفرع مؤسّسة الخطوط الحديدية والنقل الداخلي ورئيس مجلس المدينة عن واقع حركة النقل والإجراءات لمعالجة الازدحام وتأمين الركاب.

وطلب المحافظ متابعة دائمة لحركة النقل، ولاسيما أثناء امتحانات الجامعة، ودراسة كل خط باتجاه ريف منطقة جبلة واحتياجات استمرار الخطوط بالعمل، وتكثيف الإجراءات لتنظيم حركة السير ومراقبة عمل السرافيس وتأمين الركاب.

وأوضح مدير منطقة جبلة العميد بشار راجح أن الفترة الصباحية مؤمّنة بشكل جيد مع تعاون الجهات المعنية بقطاع النقل، مؤكداً أن حالات تسرّب السرافيس تتمّ متابعتها واتخاذ الإجراءات الرادعة للسرافيس المخالفة بالحجز وإيقاف المعاملة في النقل ووقف المخصّصات.

وأكد المحافظ هلال ضرورة المتابعة على مدار الساعة والتشدّد بالعقوبات على السرافيس المتسربة، وإعادة دراسة خطوط السير التي تخدم ريف المنطقة ومنحها المخصّصات على أساس حاجة كل خط، مشيراً إلى ضرورة التوجّه إلى قسم الشرطة في الكراج في حال وجود أي مخالفة من قبل السرافيس ومعالجتها بشكل آنيّ.

وخلال زيارته إلى ريف جبلة التقى المحافظ الأهالي والفعاليات المحلية في عدد من القرى على محور بلدة الدالية، بحضور مديري الجهات العامة الخدمية، واستمع لمطالب الأهالي مؤكداً العمل على وضع معالجة لطلباتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الأولويات والإمكانيات، وأن كل ما تمّ عرضه خلال اللقاء محطّ اهتمام ومتابعة في المحافظة ودوائرها.

واطلع المحافظ هلال على المشروع التنموي الذي يتمّ تنفيذه في بلدية قرفيص، والمشروع عبارة عن منشأة لإنتاج الفطر الزراعي من تنفيذ فرع المنطقة الساحلية بالشركة العامة للمشاريع المائية بتكلفة 80 مليون ليرة، وتمّ الانتهاء من تنفيذ المشروع ووضعه بالاستثمار ببدل سنوي 10،1 ملايين ليرة ومتصاعدة بنسبة 5٪ سنوياً تعود للبلدية.

كما اطلع على المشروع التنموي في بلدة عين شقاق وأوعز باستكمال الأعمال خلال شهر من تاريخه ووضعه بالاستثمار، واستعداد المحافظة لمعالجة أية معوقات تتعلق بملاحق العقود أو فروق الأسعار.

كما تفقد محافظ اللاذقية سير العمل في مخبز جبلة الآلي واطلع على نوعية المخبز المنتج وخطة الصيانة المقترحة لتحسين جودة المنتج، ويحتوي المخبز على خطي إنتاج لم تتمّ صيانتهما أو تحديثهما منذ سنوات طويلة بما أثّر سلباً على جودة إنتاج الرغيف.