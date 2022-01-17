قرعة متوازنة لتشرين وجبلة في كأس الاتحاد الآسيوي

أوقعت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم التي أقيمت صباح اليوم فريق تشرين بطل الدوري في المجموعة الثالثة برفقة كل من النجمة اللبناني، والرفاع الشرقي البحريني، والهلال الفلسطيني، أما حامل كأس الجمهورية جبلة فقد وقع في المجموعة الأولى إلى جانب الأنصار اللبناني، والسيب العماني، والكويت الكويتي.

وللمرة الأولى تشارك أنديتنا في البطولتين القاريتين منذ عام 2008، حيث انحسرت المشاركات في كأس الاتحاد، وغابت عن البطولة الأقوى – دوري أبطال آسيا – بسبب عدم توفر الشروط التي حددها الاتحاد الآسيوي، كأن تملك الأندية بنية إدارية تنظم المنافسة والتسويق والإعلام والشؤون المالية، وأن يكون لدوري كرة القدم نظام تسويقي مركزي، وغيرهما من الشروط الاحترافية.

وفيما شارك ناديا جبلة وتشرين بشكل مباشر في دور المجموعات بسبب عدم الترخيص للأندية الأردنية، يشارك نادي الجيش في دوري الأبطال في الملحق، حيث يلعب في 15 آذار القادم مع فريق التعاون السعودي، والفائز منهما سيلعب في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً الدحيل القطري، وسيبهان الإيراني، وبختاكور الأوزبكي.

وزعت الفرق المشاركة في قرعة الكأس إلى 10 مجموعات، وبحد أقصى 4 أندية في كل مجموعة، حيث تم تقسيم الأندية إلى 5 مناطق مختلفة، وتم تخصيص المجموعات: الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، في حين تتضمن منطقة آسيان المجموعات: السابعة والثامنة والتاسعة، وتشتمل منطقة الوسط على المجموعتين الخامسة والسادسة، وتم تخصيص المجموعة الرابعة لمنطقة جنوب آسيا، والمجموعة العاشرة لمنطقة شرق آسيا.

وتشهد نسخة كأس الاتحاد هذا العام مشاركة خمسة أندية جديدة حجزت مقاعدها مباشرة في دور المجموعات، أبرزها الرفاع الشرقي البحريني.

سامر الخيّر