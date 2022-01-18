الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً في الضفة و40 آخرين في النقب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العامود في مدينة القدس المحتلة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ومدينة الخليل وبلدتي الشيوخ وبيت أمّر شمال المدينة وبلدتي سلواد وعين يبرود في رام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 12 منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين أثناء مروره على حاجز.

أيضاً أفادت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت صباحاً بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.

وتشهد قرية تقوع اعتداءات واقتحامات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه بهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دير نظام الأساسية شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية واعتقلت طالبين من داخل غرفة الصف واعتدت على الطلبة والهيئة التدريسية.

وفي القدس المحتلة، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأة زراعية في قرية النبي الياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منشأة زراعية.

إلى ذلك، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بمنطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 طالت أكثر من 40 فلسطينياً.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى تل السبع والزرنوق وشقيب السلام ومناطق أخرى في النقب وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل العشرات وأغلبهم قاصرون.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر الأيام الماضية مظاهرات حاشدة نصرة لأهل النقب في مواجهة مخططات التهجير القسري والتهويد الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة المحاصر، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في أراضي الفلسطينيين شمال وجنوب القطاع.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن تسع آليات للاحتلال توغلت شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وسبع آليات أخرى توغلت شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع وشرعت بأعمال تجريفٍ للأراضي.

من جهة ثانية، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في البيرة بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية أمام مخيم الأمعري في مدينة البيرة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسير أبو حميد، مؤكدين ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من الاحتلال وسط إهمال طبّي متعمّد بحقهم.

وشدّد المشاركون على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي كل أشكال الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم.

وتشهد مدن الضفة الغربية يومياً وقفات تضامنية دعماً للأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002 تطالب بالإفراج الفوري عنه ولاسيما بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً ودخوله في غيبوبة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة معاناته من تبعات عملية استئصال ورم سرطان في الرئتين.