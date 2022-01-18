الوثبة يبتعد في صدارة الدوري الممتاز وتعادل جديد لتشرين

حفلت مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم التي أقيمت ظهر اليوم بالنتائج الغريبة، لكن أبرز ما حملته كان ابتعاد الوثبة في الصدارة وتعثر حامل اللقب تشرين مجددا مع استمرار النتائج الإيجابية للوحدة.

فعلى ملعب الباسل في حمص تمكن الوثبة المتصدر من تعميق الفارق مع ملاحقيه بتغلبه على ضيفه حرجلة بأربعة أهداف نظيفة سجلها عبد الرزاق البستاني وأنس بوطة وسعد أحمد وماهر دعبول.

واستمر تشرين الوصيف بنزيف النقاط بتعادله مع ضيفه الكرامة سلبيا ليكون التعادل الثاني على التوالي للبحارة وبالتالي فقدانهم لأربع نقاط هامة في صراع اللقب.

وحسم الوحدة لقاء الديربي الذي جمعه بجاره الشرطة لمصلحته بهدفين نظيفين سجلهما حسين شعيب وإبراهيم سواس ليحقق البرتقالي فوزه الثاني مع مدربه الجديد ضرار رداوي، وعلى أرضية ملعب الحمدانية في حلب أجبر عفرين جاره الاتحاد على اقتسام نقاط المباراة بتعادله معه بهدف لمثله، وعلى الرغم من تقدم الاتحاد بهدف أحمد الأحمد مبكرا إلا أن عفرين نجح في التعادل عبر مهاجمه أحمد كلزي قبل النهاية بست دقائق.

ملعب تشرين في دمشق عرف إثارة كبيرة خلال المباراة بين الفتوة وضيفه الطليعة، والتي نجح فيها الضيوف في تحقيق فوز هام بثلاثة أهداف سجلها خالد دينار وصلاح خميس وربيع سرور فيما اكتفى أزرق الدير بهدف عبد الرحمن الحسين.

وفي لقاء النقاط المضاعفة بين الفريقين المهددين بالهبوط حقق حطين انتصارا هاما على مضيفه النواعير بهدفين نظيفين سجلهما محمد قلفاط ومثنى عرقاوي.

هذه النتائج أدت لتغييرات على سلم الترتيب الذي بات كالآتي بانتظار ختام المرحلة غدا بلقاء الجيش وضيفه جبلة على ملعب الجلاء في دمشق : 1- الوثبة 26 نقطة 2- تشرين 22 نقطة من 10 مباريات 3- الوحدة 20 نقطة 4- الجيش 18 نقطة من 10 مباريات 5- الكرامة 15 نقطة 6- جبلة 15 نقطة من 9 مباريات 7- الاتحاد 14 نقطة 8- الطليعة 13 نقطة 9- حرجلة 13 نقطة 10- الفتوة 13 نقطة 11- حطين 10 نقاط 12- الشرطة 9 نقاط 13- النواعير 6 نقاط 14- عفرين ثلاث نقاط.

” البعث”