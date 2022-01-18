انطلاق الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري

بمشاركة 384 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات انطلقت اليوم الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري 2022 لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية خلال الفترة القادمة في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”.

وتتضمن التصفيات النهائية التي تقيمها هيئة التميز والإبداع جولتين من الاختبارات على مدى يومين مدة كل جولة أربع ساعات متواصلة لاختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء” في فندق إيبلا بدمشق وخمس ساعات متواصلة لاختصاص المعلوماتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

ويخضع للاختبارات الطلاب من الصف الأول الثانوي المتأهلون من الموسم الحالي والطلاب القدامى من أعضاء الفرق الوطنية للأولمبياد خلال السنوات السابقة وكذلك الطلاب الذين أحرزوا مراتب أولى في الأولمبياد العلمي لليافعين والمسابقة البرمجية المدرسية والماراثون البرمجي للصغار واليافعين في موسم 2021 حيث تم وضع نماذج الأسئلة من اللجان العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري.

وكانت منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري انطلقت في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي بمشاركة نحو 6 آلاف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي والطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي لليافعين من مختلف المحافظات.