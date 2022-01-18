مناورات مشتركة مرتقبة بين روسيا والصين وإيران في المحيط الهادىء

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة. وذكر بيان للأسطول الروسي أنه “في الميناء سيشارك الوفد الرسمي للقوات البحرية الروسية في المؤتمر المخطط بشأن عقد المناورات العسكرية البحرية للسفن الحربية لكل من روسيا وإيران والصين”.

وقال السفير الروسي في طهران ليفان جاجريان في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إنّ “روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة CHIRU في الخليج في أواخر عام 2021 – أوائل عام 2022”. ووفقاً له، فإن المهمة الرئيسية للتدريبات هي “اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القراصنة البحريين”.

وفي اليوم السابق، كانت مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ، تتألف من ناخيموف، وطراد صواريخ فارياغ، وسفينة الأدميرال تريبوتس الكبيرة المضادة للغواصات، وناقلة بوريس بوتوما البحرية الكبيرة، قد رست في ميناء تشابهار في إيران.

وفي 15 تشرين الأول 2021، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّ روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، وذلك في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين والتي استمرت أربعة أيام.

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنّ “المناورات شارك فيها سفن حربية، وسفن دعم من أسطول المحيط الهادئ الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة، للتدريب على كيفية العمل معاً، وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية”.

وسبق أن أشارت الوزارة الروسية إلى أنّ “السفينة الروسية أدميرال تريبوتس المضادة للغواصات تصدّت لمدمرة أميركية حاولت التسلل إلى المياه الإقليمية الروسية، خلال إجراء تدريبات بحرية مشتركة روسية-صينية”.