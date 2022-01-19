إدخال الروبوتيك إلى مدارس المتفوقين وأكثر من 40 فريقاً مشاركاً في البطولة الوطنية

دمشق – ميس خليل

أكد الدكتور مهيب النقري رئيس اللجنة العلمية لأولمبياد الروبوت في هيئة التميّز والإبداع والمنسق الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي، أنه تمّ الاتفاق على افتتاح نوادي روبوتيك في جميع مدارس المتفوقين، والعمل على تطويرها وتشكيل فرق للمشاركة في المسابقات الوطنية والعالمية، وذلك حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية وهيئة التميّز والإبداع.

وبيّن النقري في تصريح لـ “البعث” أنه تمّ تدريب مدربين من 10 مدارس للمتفوقين من مختلف المحافظات السورية، وسيتمّ استكمال عملية التدريب لعشر مدارس جديدة تمّ توزيع تجهيزات روبوتية حديثة عليها، كما يجري حالياً تدريب الطلاب الراغبين بالمشاركة في مسابقات الروبوتيك من الصفين السابع والثامن، على أن يتمّ إجراء اختبار موحّد خلال الشهر القادم وبعد انتهاء جلسات تدريب الطلاب، وذلك بهدف اختيار أربعة فرق من كل مدرسة ستشارك في البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي التي ستقام بداية آب القادم، والتي سيتأهل من خلالها الفريق الوطني الذي سيمثل سورية في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي التي ستقام في ألمانيا منتصف تشرين الثاني القادم.

وفيما يخصّ الاستعداد للمشاركة في مسابقة الروبوت العالمية، بيّن النقري أن هيئة التميّز والإبداع تقوم بإجراء التحضيرات اللازمة لتنظيم البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي، وتخطّط الهيئة لتوسيع مشاركة الفرق من نوادي الروبوتيك المنتشرة في المدارس والجامعات السورية وفي الجمعيات الأهلية والنوادي الخاصة، وبهدف توسيع مشاركة مدارس المتفوقين التي تتوفر فيها التجهيزات الروبوتية، فقد تمّ الاتفاق على مشاركة أكثر من 40 فريقاً من مدارس المتفوقين في البطولة الوطنية، والتي يتوقع أن يزيد عدد الفرق المشاركة فيها عن الـ120 فريقاً ما سيساهم في رفع مستوى الفرق المشاركة، واختيار الفرق الوطنية للمشاركة في النهائيات العالمية.