“التسوية” بدأت في الصالة الرياضية بدير الزور.. وتستمر في السبخة

افتتحت الجهات المعنية مركز تسوية في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور مجدداً وذلك في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة بينما تواصلت عملية التسوية بالرقة في مركز السبخة بالريف الشرقي.

وافتتحت الجهات المعنية للمرة الثانية في دير الزور مركز التسوية في المدينة الرياضية وقوفاً عند رغبة المئات ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى مركز التسوية خلال الأسابيع الماضية نتيجة العراقيل التي تضعها ميليشيا “قسد” أمامهم وخاصة الذين يسكنون في منطقة الجزيرة إضافة إلى المواطنين الذين لمسوا فعلياً المردود الإيجابي للتسوية بناء على تجارب من سبقوهم إليها.

وقصد العشرات من المواطنين منذ الصباح المدينة الرياضية حيث عبر عدد منهم عن أهمية هذه الفرصة في ظل الإجراءات الميسرة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن والدفاع عنه.

وفي تصريحات أشار كل من بشار الحميش وعبد الرحمن الحمود وقيس العبود إلى أن ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حاولت منعهم مراراً من الوصول إلى مراكز التسوية إلا أنهم أصروا على القدوم إيماناً منهم بأن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لحياتهم وممتلكاتهم وتوفير كل ما يحتاجونه مع ذويهم من خدمات افتقدوها طوال الفترة الماضية بالمناطق التي كانوا فيها.

ولفت فراس التركي ورامي الجمال وحمود الزيد إلى أن عمليات التسوية لقيت ارتياحاً كبيراً بين الأهالي في مختلف أرجاء المحافظة نظراً للإجراءات الميسرة والسهلة وبعد ما شاهدوه من الذين سووا أوضاعهم سابقاً وعادوا إلى مناطقهم وأرضهم لممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية.

في الأثناء ورغم العراقيل التي تفرضها مليشيا قسد المدعومة من الاحتلال التركي وظروف الطقس القاسية تمكن عشرات المواطنين في الرقة من الوصول اليوم إلى مركز التسوية في السبخة بالريف الشرقي للاستفادة من هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وكانت الجهات المعنية أنهت أمس العمل في مركز التسوية ببلدة الشميطية بعد نحو 13 يوماً من افتتاحه وانضمام أكثر من 6 آلاف شخص إليها ممن شملتهم بنود التسوية.