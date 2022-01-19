مباحثات سورية لبنانية في مجال تسويق المنتجات الزراعية

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن اليوم آليات تسويق المنتجات الزراعية لأسواق البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وفقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما.

وخلال اجتماع عقد اليوم في مبنى وزارة الزراعة بدمشق ركز الجانبان على أهمية دعم عملية التكامل بين البلدان العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي وإمكانية تبادل الخبرات والمعلومات التي تمكن من تطوير الإنتاج الزراعي بين البلدين وتبادل نتائج المشاريع الناجحة وإيجاد مشروعات عابرة للحدود بينهما.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد الوزير قطنا ضرورة العمل على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج بين البلدين ووضع الحلول للمشكلات التي تعترض عمليتي التسويق والتبادل مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب اللبناني بموضوع تخصيص الغراس الحراجية وتسهيل تسويق بعض المنتجات منها الموز لافتاً إلى ضرورة التعاون أيضاً لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التكامل بالعمل مع المنظمات العربية والدولية مثل (أكساد) و(الفاو) ليتم وضع مشاريع مشتركة تنموية لكلا البلدين.

بدوره أوضح وزير الزراعة اللبناني أنه تم بحث عملية الاستيراد والتصدير وخاصة ما يتعلق بالحمضيات والموز والخضراوات بما يعود بالنفع على مزارعي البلدين مشيراً إلى أنه تم أيضاً بحث آليات تخفيف رسوم الترانزيت ومجالات التعاون بأبحاث عمليات التحريج والأشجار المثمرة وغير المثمرة.

مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد أشار إلى أن المركز يعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين وزارات الزراعة العربية للاستفادة من مميزات كل وزارة والعمل معاً لتعويض فجوة الأمن الغذائي التي زادتها التغيرات المناخية وجائحة كورونا لافتاً إلى أن سورية تقدم كل الدعم والخبرات والبنى التحتية للمركز لتحقيق الهدف الرئيسي له وهو النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي العربي.