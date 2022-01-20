الكاظمي يبحث مع السفير الدندح سبل زيادة التعاون المشترك بين سورية والعراق

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم مع صطام جدعان الدندح سفير سورية لدى العراق العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت سانا نسخة منه: تم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتأكيد على تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الإقتصادي والثقافي والأمني وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة.

وأشار السفير الدندح إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على تمتين العلاقات الثنائية في جميع المجالات الأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية.

وبين الدندح أنه تم بحث آليات توسيع التعاون في المجال الأمني وتأمين الحدود ومنع تحرك الإرهابيين بين سورية والعراق وتبادل المعلومات إضافة إلى سبل زيادة التعاون التجاري وتسهيل مهمة الشاحنات السورية في نقل البضائع إلى كل المحافظات العراقية.

وكان سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح بحث في الـ 17 من الشهر الجاري مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني وتأمين الحدود.