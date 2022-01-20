تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري “موسم 2022”

كرمت هيئة التميز والإبداع اليوم الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2022 والذين سينضمون إلى الفرق الوطنية للأولمبياد في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية” وذلك على مسرح قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق.

وحاز على الميداليات الذهبية في اختصاص الرياضيات كل من الطلاب الليث شحط وسمعان مقديس افريم وعبد الوهاب أوزون ومحمد اسطه من حلب وحيدر قاسم من حمص وفي اختصاص الفيزياء أنس علي ميه من اللاذقية ومفيد جلخي من حلب ومحمد حسام علي من طرطوس ومحمد نادر الدالاتي من حمص وتيم يوسف قاسم من دمشق.

أما في اختصاص الكيمياء فنال الميداليات الذهبية كل من فاطمة يوسف حسن وعلاء احمد اذان من دمشق وزينب مؤيد حسن وريم سامر سليمان من اللاذقية وسنا أحمد من طرطوس وفي اختصاص علم الأحياء كنان كنجو وزين الدين قطاع من حلب وهادي محمد من طرطوس ولونه محمد شوفان من اللاذقية وحلا تامر من حمص وفي اختصاص المعلوماتية محمد وائل الزيبق وليث سامر نمرة من دمشق وفرحان الحاج يونس وعمرو بلال عبارة من حمص ومحمد رسول درباس من حلب ومحمد أسامة حبوش من اللاذقية.

واختتمت أمس اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2022 التي أقامتها هيئة التميز والإبداع على مدى جولتين خلال يومين بمشاركة 384 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات وذلك لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية والعالمية خلال الفترة القادمة.