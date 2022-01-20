روسيا والصين وإيران ستجري تدريبات عسكرية مشتركة في خليج عمان

بالتزامن مع زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو ولقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلنت إيران وروسيا إضافت إلى الصين عن إجراء مناورات بحرية في المحيط الهندي تحت عنوان الحزام البحري 2022، بمشاركة السفن الحربية والطائرات التابعة للقوات البحرية.

وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال مصطفى تاج الدين: إن الهدف من المناورات، هو تعزيز الأمن في المنطقة، والتعبير عن حسن النوايا وقدرات الدول الثلاث في الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري، وإيجاد مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك.

وأشار الأدميرال تاج الدين إلى أن هذه المناورات تجري للعام الثالث بين إيران وروسيا والصين وستتواصل خلال الأعوام القادمة لافتاً إلى أنها تجري هذا العام تحت شعار “معاً من أجل الأمن والسلام” على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح الأدميرال تاج الدين أن المناورات تشمل تمارين تكتيكية متنوعة من بينها إنقاذ السفن التي تتعرض للحرائق وتحرير السفن المختطفة ومهاجمة أهداف معينة والرمايات الليلية على أهداف جوية وغيرها، بما يسهم في تعزيز أمن التجارة العالمية عبر البحار ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري وتبادل المعلومات في مجالات الإنقاذ.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تجري مع نظيرتها الصينية والإيرانية تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في مياه خليج عمان من 18 حتى 22 يناير. وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس: “تجري من 18 إلى 22 كانون الثاني العام الحالي في خليج عمان والمجال الجوي فوقه التدريبات العسكرية البحرية المشتركة بين روسيا والصين وإيران CHIRU-2Q22”.

وأوضحت الوزارة أن الجانب الروسي تمثله في هذه التدريبات مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تشمل الطراد الصاروخي “فارياغ” والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات “أدميرال تريبوتس” والناقلة البحرية الكبيرة “بوريس بوتوما”.

وعلى إثر ذلك ستواصل مجموعة السفن الروسية المذكورة العبور إلى مياه البحر الأبيض المتوسط حيث ستشارك إلى جانب قوات للأسطول الشمالي وأسطول البلطيق في مناورات مشتركة للقوات البجرية الروسية.