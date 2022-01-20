5500 وظيفة احتياجات وزارة الموارد المائية في المسابقة المركزية

دمشق – البعث

أكد وزير الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد أمام مجلس الشعب أنه في مجال الري واستصلاح الأراضي تمّ إدخال أكثر من 70 ألف هكتار العام الماضي إلى المساحات المروية، وسيتمّ هذا العام إدخال 25 ألف هكتار أخرى من المناطق المحررة، كما تمّت صيانة أقنية وشبكات ري ومحطات ضخ وهي جاهزة لموسم الري القادم، إضافة لاستكمال مشروع إرواء ريف حلب الجنوبي.

وفي مجال الصرف الصحي تمّ إنجاز 7 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بتكلفة إجمالية 16 مليار ليرة، ويتمّ حالياً استكمال تنفيذ 22 محطة وعشرات المصبات وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطة التصفية في سد 16 تشرين بقيمة إجمالية 170 مليار ليرة وستوضع بالخدمة العام الجاري.

ومن الموضوعات الأخرى التي تطرّق إليها واستعرضها أنه تمّ لحظ احتياجات الوزارة من الموارد البشرية بـ5500 وظيفة في المسابقة المركزية، وأن مؤسّسات مياه درعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور تقوم بالتجهيز لتقديم خدماتها عبر منظومة الدفع الإلكتروني قريباً.

وبالنسبة للآبار غير المرخصة فإن العمل جارٍ على حصرها وإعداد الدراسات والتقارير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن لحماية مصادر المياه، وسيتمّ استكمال تنفيذ مشروع رفع التلوث عن نهر بردى بقيمة 4 مليارات ليرة.