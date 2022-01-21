أكثر من 500 طن حمضيات مستجرة عبر “السورية للتجارة” في طرطوس

طرطوس – رشا سليمان

بيّن مدير فرع السورية للتجارة بطرطوس محمود صقر أن كمية الحمضيات التي تمّ استجرارها من المزارعين تزيد عن ٥٠٠ طن من كافة الأصناف، ولا يزال العمل مستمراً لاستلام كافة الكميات من الفلاحين، إذ تمّ إرسال الصناديق الحقلية إلى الفلاحين بآليات المؤسّسة ولا يوجد أي خصم على الوزن، كما تتحمّل المؤسّسة كافة أعباء النقل، وصرف قيمة المحصول المستلم وفق استمارات شراء لكل فلاح حسب الكمية المستلمة بالأسعار المحدّدة سابقاً، وتصرف قيمة الاستمارة عن طريق الدائرة المالية ودون تأخير.

وأضاف صقر أنه لا توجد كميات محدّدة للاستلام من قبل الفلاحين، بل يتمّ استلام كل ما يتمّ إرساله، مشيراً إلى الإقبال الكبير من الفلاحين على تسليم محصولهم.