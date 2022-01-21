السلة الاتحادية تدعم صفوفها وتستعد بقوة للّقاء الوحدة

حلب- محمود جنيد

كشف عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس فراس مصري لـ “البعث” عن مساعٍ قائمة ومفاوضات متقدمة مع مجموعة من اللاعبين، من بينهم أجنبيان أحدهما “شوتر” من طراز رفيع لضمّه في المرحلة الحالية بما تتضمنه من منافسات على مستوى دوري كرة السلة الذي يتطلع الجميع للتتويج بلقبه هذا الموسم، وإضافة للأجانب هناك عدد من اللاعبين المحليين الذين تمّ الاتفاق معهم وسيتمّ ضمهم لصفوف الفريق على سبيل التجهيز للموسم المقبل والمشاركات المحتملة مثل بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا.

وحول الاعتراض الذي قدّمته الإدارة الاتحادية لاتحاد السلة بخصوص إقامة مباراة فريقها الأول في ذهاب الدوري أمام الكرامة على أرضية صالة الأسد وفي يوم دوام رسمي (الاثنين)، أوضح مصري أن إدارته حاولت التعاون مع اتحاد اللعبة قدر الإمكان، وأبدت استعدادها لانتظار انتهاء صالة حمص من الصيانة وإعادة التأهيل، خاصة وأن إقامة المباراة في صالة الأسد وفي ظل برودة الطقس الشديدة وفي يوم وسط الأسبوع، يزيد من مخاطر الإصابة لدى اللاعبين بنسب عالية، ويحرم الفريق والنادي مع المؤازرة الجماهيرية وريع المباراة، بينما إقامة مباراة الإياب بحلب سيكون لها مزايا عديدة مع اللعب في صالة الحمدانية الدولية وسط الجمهور الكبير والريع المادي المضاعف الذي يمكن أن تحققه.

وأشار مصري إلى أن إدارة نادي الاتحاد طلبت بالمقابل نقل مباراة الفريق مع الوحدة إلى يوم السبت أو الأحد، لكن إدارة الأخير رفضت بشكل قاطع، وأكد من جهة أخرى أن وضع الفريق مبشّر من الناحية الفنية و”رتمه” بتصاعد مستمر، ووصل إلى مرحلة عالية، والهدف المرحلي المقبل هو الفوز في مباراة الوحدة التي ستضمن بنسبة كبيرة صدارة الترتيب.