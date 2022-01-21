بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سورية وتعزيز العلاقات الثنائية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد مستجدات الوضع في سورية في سياق الحل الشامل للأزمة فيها وتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أنه تم في اللقاء بين بوغدانوف وحداد “تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سورية بما في ذلك التسوية الشاملة فيها” لافتة إلى أن الجانبين بحثا أيضاً بالتفصيل المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه وذي المنفعة المتبادلة مع التركيز على إعادة الإعمار في سورية.

وكان بوغدانوف وحداد بحثا أيضاً في لقاء مماثل عقد في التاسع من تشرين الثاني الماضي الأوضاع في سورية والتعاون الثنائي متعدد الأوجه وعملية إعادة الإعمار.