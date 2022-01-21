ديربي لندني بين تشيلسي وتوتنهام.. وكلاسيكو إيطالي بين اليوفي والميلان

يتجدّد الموعد هذا المساء مع منافسات الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، والبداية كالعادة من مهد الكرة انكلترا، حيث تشهد الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المحلي ديربي لندنياً بين تشيلسي وتوتنهام، بنكهة خاصة، فالفريق الثاني أقصي من كأس الرابطة بأقدام كتيبة توخيل، لذا سيسعى لحصد نقاط المباراة والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يحتلّ المركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما يقع البلوز في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وفي إيطاليا، يترقّب عشاق الكرة الإيطالية كلاسيكو من العيار الثقيل في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الكالتشيو بين ميلان ويوفنتوس، فالأول بعد أن خسر فرصة الصدارة في الجولة الماضية ليس أمامه سوى الفوز حتى يبقى ضمن السباق على اللقب مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، أما اليوفي الذي يعيش فترة انتصارات في كل المسابقات فيدخل المباراة وكله رغبة في الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

إسبانياً، تعيش الجولة الثانية والعشرون هدوءً نسبياً، وخاصةً في المراكز المتقدمة حيث يلتقي ريال مدريد المتصدّر إلتشي الخامس عشر، ويواجه إشبيلية الوصيف فريق سيلتا فيغو الثاني عشر، أما أتلتيكو مدريد الرابع فيدخل أقوى مباريات هذه الجولة عندما يستضيف فالنسيا التاسع، وتعيش كتيبة سيميوني فترة عصيبة بعد الإقصاء من كأس الملك أمام ريال سوسيداد والخسارة في الجولة الماضية أمام أتلتيك بلياو، لذا سيكون عليها الفوز من أجل مصالحة الجماهير.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الجولة (23)

مباريات اليوم: واتفورد- نوريتش سيتي 10 مساءً.

مباريات الغد: إيفرتون- أستون فيلا 2.30 عصراً، برينتفورد– ولفرهامبتون، ليدز يونايتد– نيوكاسل، مانشستر يونايتد- وست هام 5 مساءً، ساوثامبتون- مانشستر سيتي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: أرسنال– بيرنلي، كريستال بالاس– ليفربول، ليستر سيتي– برايتون 4 عصراً، تشيلسي– توتنهام 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة (23)

مباريات اليوم: هيلاس– بولونيا 9.45 مساءً.

مباريات الغد: جنوى– أودينيزي 4 عصراً، إنتر– فينيتسيا 7 مساءً، لاتسيو– أتالانتا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: كالياري– فيورنتينا 1.30 مساءً، نابولي– ساليرنيتانا، سبيزيا– سامبدوريا، تورينو– ساسوولو 4 عصراً، إمبولي– روما 7 مساءً، ميلان– يوفنتوس 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (22)

مباريات اليوم: إسبانيول- ريال بيتيس 10 مساءً.

مباريات الغد: ليفانتي- قادش 3 عصراً، فياريال– مايوركا 5.15 مساءً، إشبيلية- سيلتا فيغو 7.30 مساءً، أتلتيكو مدريد– فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الأحد: غرناطة– أوساسونا 3 عصراً، ريال مدريد– إلتشي 5.15 مساءً، ريال سوسيداد– خيتافي 7.30 مساءً، رايو فاييكانو- أتلتيك بلباو، ديبورتيفو ألافيس– برشلونة 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– واجه مدرّب البلوز توماس توخيل فريق توتنهام في 3 مواجهات سابقة، نجح في تحقيق الفوز فيها جميعاً.

– تواجه يوفنتوس وميلان في 175 مباراة في الدوري الإيطالي، نجح فريق يوفنتوس في الفوز بـ84 مباراة، بينما حسم فريق ميلان 47 مباراة، وخيم التعادل بينهما على 44 مباراة.

– سجل فريق يوفنتوس في شباك ميلان 251 هدفاً، بينما سجل فريق ميلان في شباك يوفنتوس 203 أهداف.

– منذ العام 2012 فاز لاتسيو على أتلانتا 9 مرات وخسر أمامه 5 مرات وكان التعادل بينهما في 4 مناسبات.

– لعب فالنسيا وأتلتيكو مدريد 18 مباراة منذ العام 2010، حيث فاز الأتلتي في 8 مناسبات وخسر 4 مرات وكان التعادل سيد الموقف في 7 مباريات.