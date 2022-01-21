من طرطوس.. “اتحاد الغرف” يناقش آلية تفعيل الحركة التجارية

طرطوس – لؤي تفاحة

عقد اتحاد غرف التجارة السورية أول اجتماع له خارج مقره في العاصمة دمشق في مقر غرفة التجارة والصناعة في محافظة طرطوس.

وأشار محمد أبو الهدى اللحام رئيس الاتحاد إلى رمزية عقد اجتماع مكتب الاتحاد في محافظة طرطوس بمشاركة أغلب غرف التجارة السورية، على أن يخرج هذه الاجتماع بتوصيات ومقترحات مهمة بهدف تفعيل الحركة التجارية ومناقشة رؤية الاتحاد والغرف لتطوير عمل المرافئ السورية ومنها مرفأ طرطوس الذي يعتبر المرفأ الثاني من حيث الاهمية بعد مرفأ اللاذقية وتعويل الحضور لقطاع النقل بكافة أشكاله ودعمه.

من جانبه، أنثى رحب مازن حماد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس على خطوة الاتحاد بعقد اجتماعه في طرطوس وحرصه على الاطلاع على الواقع والحركة التجارية التي تشهدها المحافظة وآفاق تطويرها خلال مرحلة إعادة الاعمار التي ينتظرها السوريون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمقترحات التي تم عرضها في الاجتماع السابق ومنها الاطلاع على المذكرة المرسلة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص طلب موافاتها بمقترحات الغرف لتفعيل وتطوير عمل الاتحاد ليكون رديفاً حقيقياً في تأمين احتياجات المواطنين وموافاتها بالثغرات التي تعترض عمليات التنسيق المتبادل مع القائمين عليه وكذلك الاطلاع على مسودة النظام الداخلي للاتحاد ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية والرئيسية وتفعيل آليات عملها بما يحقق الغاية المرجوة من تشكيلها بما يعود بالفائدة للمصلحة العامة.