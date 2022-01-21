نزوح مئات الأسر من حي غويران بالحسكة نتيجة الاشتباكات حول سجن الثانوية الصناعية

الحسكة _ اسماعيل مطر

نزحت مئات الأسر من أهالي أحياء غويران الغربي وغويران الشرقي والفيلات الحمر وحي الزهور ” حوش الباعر ” الى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري بمركز مدينة الحسكة نتيجة الاشتباكات مابين ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اللاشرعي من جهة وبين مسلحي تنظيم داعش الارهابي الذين نفذو هجوما عنيفا على سجن الثانوية الصناعية جنوب مدينة الحسكة

إبراهيم عواد خلف مديرالشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة بأنه تم استقبال هذه الاسر النازحة والان هناك احصاء لهذه الأسر والعمل جار على تأمين مركز ايواء لهم ضمن مركز المدينة مشيرا بأنه تم توفير كوادر طبية من خلال المنظمات والجمعيات العاملة بالشأن الصحي على مدخل غويران بإتجاه مركز المدينة .