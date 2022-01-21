وليام يعاني من “بيكا”

ينجذب الأطفال إلى بعض الأطعمة مثل الشوكولا والبوشار والوجبات السريعة، وغيرها من الأصناف التي تتمتع بنكهة مميزة، لكن وليام باكلي الذي يبلغ من العمر عامين يأكل مواد لا تخطر على بال أحد، وهي الكتب والحفاضات وحشو المقاعد، وذلك لأنه يعاني من اضطراب نادر في الأكل يدفعه لتناول الأشياء السابق ذكرها.

تحدثت والدة الطفل والتي تدعى ماري باكلي تعيش في شرق يوركشاير بإنكلترا، عن الصعوبات التي تجدها في التعامل مع اضطراب الأكل المعروف باسم “بيكا” والذي يعاني منه طفلها والذي يضطرها لإزالة الألعاب اللينة والكتب من غرفته وتبذل قصارى جهدها لإلهائه عن رغبته في تناول الطعام أثناء فترة النهار.

وأشار تقرير صحيفة “مترو” إلى أن “بيكا” هي حالة تدفع المرء إلى تناول أشياء لا تحتوي على قيمة غذائية، ومن الصعب تشخيص الحالة عند الأطفال، كما يعد تناول الحفاضات مشكلة جديدة نسبياً عند المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الاضطراب.

قالت ماري: “إنه يحاول تناول الحفاضات يومياً وأكثر من ذلك في الليل عندما يكون في غرفة نومه، يتناول الورق حتى تناول نصف كتاب كان في غرفته، كما تناول جزء من حافة مرتبة، مما جعلنا نلجأ لتغيير مادة السرير، كما يأكل وليام ألياف السجاد والألعاب اللينة وأي شكل من أشكال الشعر، مما اضطرني لإزالة الكتب والألعاب اللينة من الغرفة خلال فترة النهار”.

ويعانى وليام أيضاً من “ASD” وهو اضطراب طيف التوحد و”GDD” وهو تأخر النمو العالمي و”SPD” وهو اضطراب المعالجة الحسية.

وتأمل مارى أن تتحسن حالة طفلها وألا يتعرض للتنمر من الآخرين في المستقبل، حيث أشارت إلى أنها تلقت تعليقات قاسية من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد تحدثها عن حالة ابنها.