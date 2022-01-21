2.2 مليون دولار من “سيلفي”

لم يتوقع طالب في إندونيسيا أن الصور التي يلتقطها لنفسه بصورة يومية منذ حوالي 5 أعوام، ستتحول إلى مصدر ثروة هائلة تُقدر بنحو 2.2 مليون دولار، بعدما عرض بعضها على منصة لبيع العناصر المشفرة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

واعتاد سلطان غوستاف الغزالي على التحديق أمام الكاميرا لالتقاط صور “سيلفي” خالية من التعبيرات لوجهه، وكانت فكرته هي إنشاء قاعدة بيانات من الصور الذاتية لتحويلها إلى مقطع الفيديو يُبين فارق الملامح على مر السنين لغرض مشروع التخرج الجامعي.

لكن طالب علوم الحاسوب قرر من باب المزاح عرض بعض صوره للبيع كعناصر مسجلة بتقنية الركوز غير القابلة للاستبدال، المستخدمة كشهادة تسجيل ملكية رقمية بسعر 3 دولارات فقط للواحدة، وسرعان ما جذبت الصور اهتماماً مفاجئاً بعد بيع 35 صورة في يوم واحد، لتتحول المزحة إلى جد مع المزيد من الطلب، ويبلغ سعر الصورة الواحدة من صور سيلفي غزالي اليوم أكثر من 12 ألف دولار.

وقال الطالب البالغ 22 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية: “لم أصدق أن الناس اشتروا صوري بالفعل، لم أتوقع أبداً أن أحدهم سيرغب في شرائها، ولهذا طلبت في سعرها 3 دولارات فقط”.

ووفقاً لمنصة OpenSea المفتوحة على الإنترنت لبيع عناصر مسجلة بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، فإن صور الطالب الإندونيسي تُباع مقابل 12,508 دولارات، وتُقدر قيمة المجموعة الكاملة التي تحمل اسم “Ghozali Everyday” بنحو 2.2 مليون دولار.

ويخطط غزالي لاستثمار ثروته المفاجئة في إنشاء استوديو خاص لإنتاج الرسوم المتحركة.

لكن سيكون عليه التخلي عن جزء من ثروته المتوقعة، إذ يقول إن سلطات الضرائب المحلية تواصلت معه بالفعل عبر تويتر، على الرغم من أن والديه ما زالا لا يعلمان شيئاً عن مصدر الأموال التي بدأ في اكتسابها.