“الدراسات الهندسية”.. طموحات للوصول بالانتاجية إلى 8.5 مليار ليرة هذا العام

دمشق – محسن عبود

أكد الدكتور طارق حسام الدين المدير العام للشركة العامة للدراسات الهندسية أن الشركة نتابع تنفيذ العمل في عدة مشاريع وتسعى إلى تحقيق زيادة في إنتاجيتها لتقارب الخطة 8.5 مليار ليرة، وذلك وفق توجهات الحكومة والعمل ضمن تطلعاتها بما يدعم إعادة الإعمار والرؤية العمرانية الحديثة على مستوى الأقاليم التخطيطية ( دراسات هيكلية تخطيطية ضمن متطلبات الجهة صاحبة المشروع) وأيضاً على مستوى المدن والمشاريع.

وحول أهم الانجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2021، تحدث الدكتور حسام الدين أكد أن الشركة العامة للدراسات الهندسية تسعى إلى مواكبة التطور والحداثة في مجالاتها وطبيعة خدماتها بما يلبي احتياجاتها فأحدثت في العام الماضي 2021 مكتب إدارة البيانات المكانية الذي يشكل نقطة وصول مركزية للجهات والأفراد والباحثين للتعرف على المعلومات المكانية المحدثة والموثوقة والمتوفرة لمشاريع الشركة و لوزارة الأشغال العامة و الإسكان، وتضم هذه البوابة مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات بالإضافة إلى أنها توفر خدمة الخرائط التي تسمح لمستخدمي هذه البوابة بالاطلاع على هذه المعلومات واستخدامها على أجهزة الحاسوب، ويقوم المكتب بإنشاء وحفظ وتحليل شرائح وقواعد البيانات الجغرافية الخاصة بمشاريع الشركة العامة للدراسات الهندسية، حيث يحتوي كافة المعلومات المكانية المتعلقة بها، ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية.