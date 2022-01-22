اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين تستنكر إجراءات العدو الصهيوني في حي شيخ الجراح بالقدس المحتلة

القاهرة _ البعث _ خاص:

أكدت اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين في بيان لها اليوم السبت رفضها لاجراءات العدو الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من إخلاء لمنازل الفلسطينين وهدمها. ضاربة بذلك عرض الحائط كل قواعد القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة بارضه وإقامة عاصمته المستقلة في القدس

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي تهرول فيه الدول العربية نحو التطبيع المخزي والمجاني مع العدو الصهيوني، يواجه الشعب الفلسطيني وحده أكبر جريمة ترتكب في حق الإنسانية بإخلاء وهدم المنازل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

إن ما قام به العدو من هدم منازل الفلسطينيين بحي الشيخ جراح مساء أمس 19/1/2022 هو استهزاء بكل الشعب العربي ويعصف بقواعد القانون الدولي.

إن كل تلك التنازلات التي يقدمها العرب للعدو كل يوم ، قد زادته غطرسة وتوحشاً تجاه أهلنا في فلسطين، فزادت الاعتداءات والقتل المباشر وهدم المنازل وطرد ساكنيها، وبينما يواجه الفلسطينيون وحدهم كل تلك الانتهاكات لم يحرك العالم ساكناً.

إن صمود الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والنقب ضد سياسة الهدم والتشريد التي يمارسها الكيان الصهيوني، ليس دفاعاً عن الحق الفلسطيني فقط، بل عن ما تبقى من شرف الأمة وكرامتها التي أهانتها اتفاقيات الخضوع والاستسلام للعدو والتي لم نجنِ منها سوى مزيد من ضياع الحقوق.

إن اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين وهي تحيّي صمود أهلنا في فلسطين، فإنها تدين هذا الصمت والعجز العربي المخزي والمهين لكل شريف في هذه الأمة، وتطالب بالتوقف عن التسابق نحو نيل الرضا الأمريكي والصهيوني، وضرورة تقديم الدعم اللازم لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

كما تؤكد اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين على المطالب التالية:

– دعم الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي العربية المحتلة و المساعدة في تخفيف معاناته

– إدانة العدوان الإسرائيلي على حي الشيخ جراح بالقدس وهو ما يؤكد الطبيعة الاستعمارية المغتصبة لهذا الكيان

– دعوة كافة الشعوب العربية وشعوب العالم لمقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية كونها تنتج على أرض محتلة من كيان استعماري استيطاني و كذلك مقاطعة منتجات الدول او الشركات الداعمة لاسرائيل و التي لا تعترف بالحقوق العربية

– دعوة كافة الأنظمة العربية لوقف أي شكل من أشكال التطبيع او التعامل مع العدو بما فيها غلق سفاراته وطرد سفرائه.

– التأكيد علي حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينين و هو كقانوني طبقا لكافة الاتفاقات و القرارات الدولية

– دعوة كافة الوطنيين و المخلصين و المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية لتفعيل حملة اليكترونية هدفها تعريف العالم و الاجيال الجديدة بجرائم العدو الصهيوني المختلفة