صيانة معمل الصهر بحماة.. بخبرات وطنية

حماة – منير الأحمد

بدأت الكوادر المحلية العاملة في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية، في حماة، أعمال صيانة وإصلاح شاملة لكافة أقسام معمل الصهر.

مدير عام الشركة، المهندس عبد الناصر مشعان، ذكر في تصريح لـ “البعث” أن صناعة الحديد هي من الصناعات الثقيلة والتي تؤدي إلى اهتلاكات كبيرة على الأفران ومكنات الصب ما دعا الشركة لإجراء أعمال صيانة كاملة على كافة أقسام معمل الصهر بالتوازي مع تجميع خردة وحوامل الطاقة، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة تشمل تنفيذ صيانة لقسم الأفران والذي تجري فيه أعمال فك الفرن الثاني بالكامل واجراء صيانة كاملة لكافة لوحات التبريد وجسم الفرن وغطائه والأجزاء الميكانيكية والهدروليكية، فضلا عن صيانة قسم الصب المستمر والذي يقوم بسكب السائل المصهور ويحوله إلى مادة البيليت حيث تم فك كافة أجزاء القسم وتجري حالياً عمليات صيانة لدارته الكهربائية والميكانيكية إلى جانب صيانة الأقسام الكهربائية ومحولات الأفران القوسية بالإضافة إلى صيانة أقسام الأوكسجين والقدرة والمياه والروافع الجسرية مبينا أن هذه الأعمال تجري بأيادي عمال الشركة ومساعدة الخبرات الوطنية من السوق المحلية.

بدوره، قال معاون مدير الصهر ورئيس قسم الصب المستمر، خالد السيد، إن أعمال الصيانة التي تقوم بها كوادر الشركة ستوفر ملايين الليرات السورية بعد الاستغناء عن الخبرات الخارجية وخاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن الأعمال تضمنت تفكيك فرن الصهر وإعادة صيانة الاجزاء المتضررة منه خاصة بعد عمل استمر ست سنوات تقريبا دون توقف.