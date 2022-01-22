لليوم الثاني نزوح المدنيين في أحياء غويران الغربي والشرقي وحي الزهور  نتيجة الاشتباكات بين مليشيا قسد وارهابي داعش

الحسكة _ اسماعيل مطر:

لليوم الثاني تتواصل حركة النزوح من احياء غويران الغربي وغويران الشرقي وحي الزهور الى مركز مدينة الحسكة

في السياق اكد خضر الأسيود عضو المكتب التنفيذي في محافظة الحسكة بأنه تم استقبال الأسر النازحة والتي تجاوز عددها اكثر من ثلاثة الالاف اسرة وتم تأمين مستلزمات الحياة المعيشية اليومية ومنها بتوفير كميات من الخبز وتوزيعه بشكل مجاني للعوائل في نقطة توزيع بين الجسرين لتوفيره للعوائل التي لم تخرج من منازلها حتى اللحظة اضافة إلى تأمين سيارات اسعاف وعيادات متنقلة لمعالجة أي طارئ طبي للاهالي ونقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. مشيرا الى انه تم توفير سيارات للنقل الجماعي عن طريق الجمعيات الخيرية العاملة في المجال الإنساني لإيصال العوائل للوجهة الراغبين التوجه إليها أو نحو مركز إيواء في المدينة الرياضية الذي تم افتتاحه اليوم لإيواء الأسر التي لا تملك مكان تلجىء إليه.

الى ذلك قصفت طائرات الاحتلال الأمريكي المروحي اللاشرعي معهد المراقبين الفنيين القريب على سجن الثانوية الصناعية جنوب مدينة الحسكة والذي تحجتز فيه اكثر من خمسة الاف من ارهايي تنظيم داعش الارهابي.