منتخبنا الوطني يبدأ التحضير للقاء الإمارات… والإعلام ممنوع!

بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته في مدينة دبي للقاء مضيفه الإماراتي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

التدريب الأول للمنتخب الذي وصل الإمارات مساء يوم الخميس الماضي، تواجد فيه ثلاثة عشر لاعباً ومن المقرر أن ينضم اليوم كل من عمرو ميداني وعبدالله الشامي وأوليفر كاسكو ، إضافة لالتحاق كل من عمرو جنيات، ويوسف محمد، ومحمد عنز، ومحمود البحر، وورد السلامة، ومؤيد الخولي، فيما يصل عمر السومة وملهم بابولي يوم غد، وإياز عثمان يوم الاثنين فيما لم يتحدد موعد وصول حسام عايش المحترف في غوتنبرغ السويدي الذي تأكدت مشاركته بعد وصول موافقة الاتحاد الدولي على ملفه.

في سياق متصل، قررت إدارة المنتخب وبالتشاور مع الكادر الفني، إغلاق تمارين المنتخب التي تقام حالياً في دبي أمام وسائل الإعلام كافة اعتباراً من يوم أمس، وذلك بهدف الاستعداد الأمثل لمباراة الإمارات، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد المران المفتوح لوسائل الإعلام المحلية والعربية عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا القرار يبدو من الناحية النظرية في مكانه في ظل التجارب السابقة للمنتخب، حيث كان لوسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تأثير كبير على اللاعبين والجهاز الفني، لكن يبقى التخوف أن تبدأ موجة التسريبات لوسائل إعلام محددة تمتلك دائما الأفضلية لدى إدارة المنتخب، ويكون المنع فقط على وسائل الإعلام التي “لا حظوة لها”!!

” البعث”