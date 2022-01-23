رفع الجاهزية في اللاذقية لمواجهة العاصفة

اللاذقية – مروان حويجة

تتخذ محافظة اللاذقية إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع الحالة الجوية و آثارها المحتملة، إذ أكد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في اللاذقية المهندس مصعب أحمد أنّ هناك تنسيق تام مع كافة الجهات المعنية وبالأخص قيادة الشرطة لمتابعة واقع وحالة الطرق العامة وحركة السير، وأيضا التنسيق مع الشركات المنفذة للقيام بالأعمال الضرورية الكفيلة بتأمين حركة العبور و إجراء الإصلاحات و الصيانات السريعة عند تأثر الطرق العامة بالثلوج و غيرها، ولفت أحمد إلى أن كوادر فرع المؤسسة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للكشف على واقع شبكة الطرق المركزية.

من جهته مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي المهندس سهيل شاهين أكد أن الشركة بكل ورشاتها وكوادرها الفنيّة بحالة جاهزية عالية واستعداد مستمر على مدار الساعة من خلال فرق الطوارئ أيضاً لمعالجة أية اختناقات وتصريف الجريانات والقيام بكل الأعمال السريعة للحدّ من الاختناقات في تصريف المياه بالتوازي مع تعزيل المصبات وتعزيل الفوهات المطرية، إضافة إلى ما ما قامت به الشركة خلال خطة عملها في مجال تجهيز الفوهات والأقنية والمصارف المطرية لدرء الاختناقات وما قد ينجم عنها وقد شملت الأعمال مختلف محاور الشبكة .

وعن جاهزية مديرية الموارد المائية أوضح المهندس فراس حيدر مدير الموارد أن هناك تنسيق تام مع كافة الجهات المعنية في المحافظة وأن آليات وكوادر عمل المديرية منتشرة في مختلف أرجاء المحافظة ويتم التدخل السريع حين تقتضي الحاجة والضرورة مع المراقبة المعتادة و المستمرة يومياً للمخازين المائية في السدود حيث يتم رصد ها و قراءتها و تسجيلها في الأحوال العادية مرتين بشكل طبيعي و اعتيادي .