عملية واسعة للقوات العراقية و”الحشد” لتحرير منطقة حاوي العظيم في ديالى

باشرت صباح اليوم الأحد، قطعات مشتركة في الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتطهير منطقة حاوي العظيم من عصابات تنظييم داعش والحدود الفاصلة بين قيادات عمليات ديالى وصلاح الدين وسامراء، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية.

وفي السياق نفسه، أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول تنظيم داعش في حوض العظيم في ديالى.

وقال الموسوي إن “ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها، انطلقت بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي”.

يشار إلى أن القوات المشاركة بالعملية اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء “نداء ديالى” والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات.

وتهدف العملية إلى إحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولاً إلى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوباً.

وعثر الحشد على زورق يستخدمه عناصر داعش للتنقل في نهر حاوي العظيم، وتم ضبطه قرب قرية مكيرة في وادي ذيابات، كما وفككت مكافحة المتفجرات التابعة للفوج النهري عبوة ناسفه كانت قد زرعت قديماً في منطقة البو عكفه.

وأعلن الحشد أمس الجمعة، إحباط “تعرضاً لـداعش شمال شرق ديالى ضمن مقتربات قضاء المقدادية”، موضحاً أن “مجموعة من داعش حاولت التعرض لنقاط تابعة للحشد وتدمير كاميرا حرارية في قرية سبتة ضمن قاطع قوات الجيش والشرطة قبل أن يتم التصدي لهم”.

وسبق ذلك، أن دمرت قوات الحشد الشعبي مضافة لعصابات داعش، ورفعت ألغاماً وعبوات في المنطقة الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.