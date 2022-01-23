محافظ الحسكة: افتتاح أربع مراكز إيواء لاستقبال الأسر النازحة والمهجرة

الحسكة _ اسماعيل مطر:

لليوم الثالث تتواصل عمليات نزوح المواطنيين من احياء غويران الغربي وغويران الشرقي وحي الزهور بمدينة الحسكة نتيجة الاشتباكات الدائرة ما بين ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اللاشرعي وبين تنظيم داعش الارهابي.

اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة أكد في تصريح خاص لـ “البعث” أنه تم استقبال الأسر النازحة والمهجرة من أحياء غويران الغربي وغويران الشرقي وحي الزهور وقريتي العابد والفلاح وتم على الفور تأمين أربعة مراكز ايواء ضمن مدينة الحسكة واستنفار مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الجمعيات الخيرية والمنظمات العاملة بالشأن الإنساني على ضرورة تأمين وتوفير احتياجات تلك الأسر.

واشار المحافظ بأنه تم وضع طواقم طبية على مدار الساعة لاستقبال المواطنين النازحين والمهجرين والذين بحاجة الى رعاية صحية . ولافتا إلى أنه تم توجيه مجلس مدينة الحسكة على نصب خيم على أول مدخل المدينة من اجل استقبال هذه الأسر ومن ثم يتم توزبعها الى مراكز الآيواء

وفي السياق ذاته قامت بعض الفعاليات الاجتماعية بتقديم مساعدات سواء مادية أو عينية وفتح بعض الامكنة العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور العبادة اضافة الى قسم كبير من هذه الأسر تم استقبالها من قبل الأهالي ضمن مركز المدينة.