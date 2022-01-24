الاحتلال الأميركي يقصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات ومحيط الصوامع في غويران

الحسكة _ البعث

قصفت طائرات الاحتلال الأمريكي مقر فرع جامعة الفرات بالحسكة ما أدى إلى تدميره بالكامل.. كما أقدم الاحتلال على قصف عدة نقاط في محيط الصوامع بمركز حبوب غويران بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية.

الدكتور جمال العبدالله رئيس فرع جامعة الفرات بالحسكة قال في تصريح لـ البعث” إن طيران الاحتلال الأمريكي قام بقصف مبنى رئاسة فرع الجامعة، مما أدى إلى تدميره بالكامل، اضافة الى قصف مبنى كلتي الهندسة المدنية والاقتصاد ومبنى معهد المراقبين الفنيين ما أدى إلى تدميرهم بالكامل.

ولفت العبدالله ان الاحتلال الأمريكي يتذرع بوجود تنظيم “داعش” الارهابي لتدمير البنية التحتية في الحسكة، وفي مقدمتها المنشآت التعليمية، مبينا أن المباني المستهدفة تستوعب 5500 طالب وطالبة (كلية الهندسة المدنية 3000 طالب، وكلية الاقتصاد 2000 طالب، ومبنى معهد المراقبين الفنيين 500 طالب).

في الأثناء، قامت ميليشيات “قسد” العميلة للاحتلال الأمريكي مساء أمس بحملة مداهمات في حي الزهور “حوش الباعر”، واعتقلت عدداً من المواطنين أمام أهليهم وأسرهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك، واصلت محافظة الحسكة تقديم المساعدات الإنسانية في مراكز الإيواء التي افتتحتها لتأمين المواطنين الذين أجبرتهم الاشتباكات على النزوح.