المحافظات تواصل استعداداتها لمواجهة العاصفة المرتقبة

البعث – محافظات

تتواصل الاستعدادات في المحافظات لمواجهة آثار المنخفض القطبي المرتقب وذلك باستنفار جميع المديريات المعنية من أجل تأمين المواد الأساسية للمواطنين.

في حلب -معن الغادري

اتخذت محافظة حلب كافة إجراءاتها وتدابيرها الاستباقية لمواجهة أي طارىء قد ينتج عن العاصفة الثلجية والمطرية التي تجتاح البلاد في هذه الأثناء .

وبين علاء الدين المؤذن عضو مجلس المحافظة أن كافة المديريات الخدمية في حالة استنفار كامل وهي في أتم الجاهزية لتفادي أي آثار محتملة، مبيناً أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية خلال أيام العطلة وفق آلية عمل تؤمن كافة الخدمات للمواطنين، خاصة بما يتعلق بالHسواق ومنافذ السورية للتجارة لتأمين كافة المواد والسلع الغذائية، بالإضافة إلى عمل الأفران بشكل طبيعي واعتيادي .

بدوره أشار الدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس المدينة إلى أن المديريات الخدمية المتوزعة في المدينة بكامل أطقمها وآلياتها تواصل عملها المعتاد خلال أيام العطلة وهي في أتم الجاهزية لمواجهة أي آثار قد تنتج عن العاصفة المحتملة، وقد تم توجيه كافة فرق وورشات مجلس المدينة باستمرار العمل بالطاقة القصوى .

من جانبه بين الدكتور زياد حاج طه مدير صحة حلب أن مشافي المديرية وهي “الرازي الجراحي – التوليد الحكومي – زاهي أزرق” مستمرة باستقبال كافة الحالات على مدار الـ 24 ساعة وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية والعلاجية للمواطنين، في حين يستمر العمل في 4 مراكز صحية هي “مركز خالد بن الوليد في حي الخالدية – مركز الملك الظاهر في حي الميدان – مركز الحمدانية – مركز جب القبة ” بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال ساعات الدوام الرسمي وتقديم خدمة اللقاح ضد فيروس كورونا إضافة إلى مركز صالة الأسد والنقطة الطبية في ساحة سعد الله الجابري الخاصتان لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا، ودعا حاج طه المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية من فيروس كورونا ومراعاة الظروف الجوية السائدة .

وتشهد حالياً مدينة حلب هطولات مطرية غزيرة فيما تغطي الثلوج معظم أرياف المحافظة، وبين المهندس رضوان حرصوني مدير الزراعة أنه تم اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة أي آثار سلبية قد تنجم عن العاصفة المطرية والثلجية، مشيراً إلى أن هطول الأمطار والثلوج سيؤثر إيجاباً على الموسم الزراعي .

في السويداء – رفعت الديك

استنفرت جميع القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في محافظة السويداء متخذة مجموعة من الإجراءات لضمان استمرارية عملها لتلبية احتياجات المواطنين .

وأشار رئيس قسم الجاهزية في الأمانة العامة لمحافظة حسين صافي إلى أن جميع جهات الطوارئ “الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني” والمؤسسات الخدمية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بتقديم الخدمات تم وضع جداول مناوبات لها للقيام بواجباتها بالشكل المطلوب مع مواصلة الوحدات الإدارية مراقبة المخالفات التي يمكن أن تحصل في نطاق عملها لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.

بدورها اتخذت صحة السويداء استعداداتها لمواصلة تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بالعطلة من خلال

وبين مدير الصحة الدكتور طارق الجمال أنه تم رفع جاهزية المشافي على مدار 24 ساعة .

في حماة- حسان المحمد

بدأت المديريات الخدمية باتخاذ الاحتياطات المناسبة، حيث بين مدير الخدمات الفنية المهندس حكم سباهي جاهزية الآليات واستعدادها مع السائقين في كافة دوائر الخدمات في المحافظة والمراكز الرئيسية وبالتحديد مركزي مصياف وجورين كون مناطقها الاكثر تعرض للمنخفضات الجوية بحيث تم تزويدها بآليات متنوعة، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة مكانية من مدراء المناطق وبإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص بالإضافة لمديريات الزراعة والموارد المائية وهيئة تطوير الغاب مهمتها بالتدخل السريع لأي حالة او ظروف جوية.

من جانبه أوضح مدير فرع المخابز بحماة هيثم اسماعيل بأن جميع المخابز تعمل بطاقتها الإنتاجية وتحسبا للظروف الجوية وتم وضع كميات كافية من مادة الدقيق ضمن المستودعات المتخصصة، في حين بين مدير فرع السورية للتجارة المهندس حيدر اليوسف أن عمل المنافذ مستمر طيلة هذا الأسبوع وذلك لاستكمال عملية توزيع المواد عبر جميع منافذ الفرع .